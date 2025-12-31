Merkez Bankası’nın aldığı kararla birlikte 2026 yılında kredi kartı faiz oranlarında düşüş uygulanacak. Buna göre, 30 bin lira ve altındaki kredi kartı borçlarında azami faiz oranı yüzde 3,75 olacak.

30 bin ile 180 bin lira arasındaki borçlarda da faiz oranı yüzde 3,75 olarak uygulanırken, 180 bin lira ve üzerindeki borçlarda faiz oranı yüzde 4,25 olarak belirlendi. Nakit avans işlemlerinde de faiz oranı yüzde 4,25 olacak.

Elektrik faturalarında devlet desteği azalıyor

Elektrik faturalarına uygulanan devlet desteğinde yeni yılda değişikliğe gidiliyor. Daha önce yıllık 5 bin kilovatsaat tüketim sınırı bulunan destek, 2026 itibarıyla 4 bin kilovatsaate düşürülecek. Aylık faturası 984 liranın üzerinde olan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak.

Motorlu taşıtlar vergisine sınırlı artış

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2026 yılında yüzde 18,95 oranında artırılacak. Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlenmesine rağmen, Cumhurbaşkanı kararıyla artış oranı daha düşük tutuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemenin enflasyon hedefleriyle uyumlu olduğunu açıkladı.

Yüksek tutarlı para transferlerine açıklama zorunluluğu

Kara para ile mücadele kapsamında EFT ve havale işlemlerine yeni bir şart getiriliyor. Buna göre 200 bin lira ve üzerindeki para transferlerinde, paranın kaynağı ve gönderim nedeni açıklamalı olarak bildirilecek.

Araç sayısı arttıkça sigorta bedeli de artacak

Zorunlu trafik sigortasında da yeni bir uygulama hayata geçirilecek. Araç filosu olmasına rağmen gerçek kişi üzerinden düzenlenen poliçelerde, 5 araçtan sonra tüzel kişi tarifesi uygulanacak.

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı yeni tarifeye göre köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde tek yön geçiş ücreti 59 liraya çıktı.

Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinde geçiş ücreti 995 liraya yükselirken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde geçiş bedeli 95 lira oldu.

Prim üst sınırı yükseltiliyor

Sosyal güvenlik sisteminde prime esas kazanç üst sınırı artırılıyor. Asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan üst sınır, 2026 itibarıyla 9 katına çıkarılacak.

Resmi belgelere de zam geldi

Yeni yıl ile birlikte pasaport, ehliyet, kimlik kartı ve noter işlemleri gibi resmi evrak ücretleri de zamlandı. Pasaport bedeli 1.351 liraya, ehliyet ücreti 1.690 liraya, kimlik kartı bedeli ise 220 liraya yükseldi.

Trafik cezaları artıyor

2026 yılında trafik cezaları yüzde 25,49 oranında zamlanacak. Kırmızı ışık ihlali ve trafikte telefonla konuşmanın cezası 2.719 liraya, hız sınırını yüzde 50’ye kadar aşmanın cezası 5.662 liraya, alkollü araç kullanmanın cezası ise 11.629 liraya çıkarıldı.

Market poşetleri 1 lira olacak

Plastik atıkların azaltılması amacıyla uygulanan ücretli poşet düzenlemesinde de değişikliğe gidiliyor. 2019’da 25 kuruş olarak belirlenen plastik poşet ücreti, 2026 yılı itibarıyla 1 lira olarak uygulanacak.