Banka analistleri, altın ve gümüş başta olmak üzere emtia fiyatlarını ‘patlatabilecek’ bir dizi gelişmenin yaşanabileceğini belirtti. Birincisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam ederken diğer merkez bankalarının faiz artırması, ABD Dolar’ını diğer para birimlerine kıyasla daha az cazip hale getirir ve doların değerini düşürebilir. İkinci olarak, zayıflayan dolar ve teşvikler, dünyanın en büyük nadir toprak elementleri ve değerli metal üreticilerinden ve tüketicilerinden biri olan Çin’de ekonomik toparlanmayı destekleyebilir.

FİZİKSEL TALEP İTİCİ GÜÇ

Banka, “Zayıf dolar ve Çin’den gelen güçlü tüketim hikayesi, halihazırda son 5 yılın en düşük seviyelerinin altında bulunan benzin de dahil olmak üzere enerji fiyatlarını yeni zirvelere taşır” dedi. ABD’li haber ajansı Bloomberg’e konuşan Sidney merkezli Guardian Vaults’un iş geliştirme müdürü John Feeney ise, “Şu anda altın ve gümüş için en önemli itici güçler, sürdürülebilir fiziksel talep ve makro risklere karşı yenilenen endişelerin birleşimi. Yükseliş ivmesinin sınırlanmak yerine güçlendiğini görüyoruz, bu da tamamen spekülatif bir coşku değil, temel bir inanç olduğunu gösteriyor” dedi.

Dünyanın en büyük 3. varlığı oldu

Son zirveyle birlikte gümüşün küresel piyasa değeri 4.04 trilyon dolar seviyesine ulaştı ve 4.02 trilyon dolarlık Apple’ı geride bıraktı. Bu gelişmeyle gümüş, dünya genelinde altın ve Nvidia’nın ardından en değerli üçüncü finansal varlık konumuna yükseldi. Ons fiyatının 72 dolar barajını aşması, gümüşün yıl başından bu yana kaydettiği yükselişi yaklaşık yüzde 150’ye taşıdı.