Yeni yılda Meclis gündemine gelecek düzenleme ile trafik cezaları sil baştan değişiyor. Ehliyete el koyma şartları ağırlaşırken, hız sınırını aşanlara uygulanacak sistem tamamen yenileniyor. Polisin "dur" ihtarına uymayanlar yeni yılda 200 bin TL ceza ödeyecek. İşte yeni ceza tarifesinin detaylar...

SERT TEDBİRLER YOLDA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yılda Karayolları Trafik Kanunu’nda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İnsan hayatını hiçe sayan sürücülere karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hazırlanan taslakta, hem araç bağlama hem de ehliyet iptali gibi sert tedbirler yer alıyor.

'DUR' İHTARINA UYMAYANA 200 BİN TL CEZA!

Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise polisin "dur" ihtarına uymayanlara yönelik. Kaçan sürücülere tam 200 bin TL idari para cezası kesilmesi öngörülüyor.

Alkollü Sürücüye Kademeli Ceza Alkollü araç kullanımıyla mücadelede cezalar katlanarak artacak. 0,50 promil üzerinde alkollü yakalananlara uygulanacak tarife şöyle:

1. Yakalanma: 25 bin TL ceza ve 6 ay ehliyete el koyma.

2. Yakalanma (5 yıl içinde): 50 bin TL ceza ve 2 yıl ehliyete el koyma.

3. Yakalanma: 150 bin TL ceza ve 5 yıl ehliyete el koyma.

6 KEZ İHLAL EDENİN EHLİYETİ ELDEN GİDECEK

Ayrıca bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti tamamen iptal edilecek. Sahte plaka kullananlara 140 bin TL, ehliyetsiz araç kullananlara ise 40 bin TL ceza uygulanacak. Hız cezalarında ise yüzdelik dilim yerine, sınırı aşan her kilometre için artan kademeli sistem devreye girecek.