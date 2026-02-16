Devler Ligi'nde kritik karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihleri belli oldu. Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Eyüpspor karşılaşmasında birçok oyuncusunu puanlayan Buruk'un, Hollandalı yeni transfer Noa Lang'a tam not verdiği ve Juventus karşısında da değerlendirmek istediği öğrenildi.

SANE FORMA BEKLEYECEK

Kanatları Noa Lang ve Barış Alper Yılmaz ile diri tutmak isteyen deneyimli çalıştırıcı, sakatlığını yeni atlayan ve en büyük kozlarından olan Leroy Sane'yi ise yedek kulübesinde tutarak olası senaryolarda oyuna sürecek.

Öte yandan sakatlıktan yeni dönen Wilfried Singo da maça yedek başlayacak, sağ bekte ise henüz form tutmayan Sacha Boey yerine Roland Sallai ile devam edilecek.

CİMBOM'DA KRİTİK EKSİK

Sakat futbolcuları iyileşerek geri dönen Sarı-Kırmızılılarda dikkat çeken tek eksik ise Mario Lemina. Kart cezalısı olan Gabonlu yıldız, Juventus karşısında İstanbul'da oynanacak ilk maçta takımını yalnız bırakacak.