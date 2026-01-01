Geride kalan 2025 yılı altın yatırımcısının yüzünü güldürürken, özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan yükseliş ons altında tarihi fiyatların görülmesine neden oldu.



Yılın son günlerinde ise emtia piyasalarında sert düşüşler görülürken, bu durum yatırımcıların "2026 yılında altın fiyatları ne olacak?" şeklinde düşünmesine neden oldu.

Mesele Ekonomi kanalında konuşan ve 2026 yılına ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomist Atilla Yeşilada, altında bu yıl itibarıyla bir ralli beklemediğine dikkat çekerek, mevcut fiyatların alım yapmak için uygun olmadığı uyarısında bulundu.



'ALTIN ENFLASYONUN ÜZERİNDE KAZANDIRMAYACAK'



Yıl boyunca altında yükselişin devam edeceğini söyleyen uzman isim, reel getiri açısından altında sert bir düşüş beklediğini söyledi. Yeşilada, bu yıl alternatif yatırım araçlarına kıyasla emtialar için kazançlı bir yıl olmayacağına dikkat çekti.



Yeşilada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) da altın alımlarını durdurduğunu ve XAUUSD paritesinde 4 bin 200 dolar seviyesinin altının görülmesini beklediğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu fiyattan altın almam. Yapısal olarak uzun vadede altın talebinin artacağını ben de kabul ediyorum.



Şu anda yaşanan hareketliliğin ekonomik bir gerekçesi yok. Şu anda tamamen Trump'ın akıl tutulması açıklamalarının sonuçlarını yaşıyoruz ve bu sonsuza kadar devam etmeyecek. Bitcoin uzun süredir yerinden kıpırdamıyor ve altına kıyasla çok daha yüksek bir potansiyele sahip"





