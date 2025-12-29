MAK Danışmanlık yüz yüze 3 bin 200 kişi ile 44 ilde gerçekleştirdiği Türkiye Gündem Araştırması Aralık 2025 araştırmasının bulgularını kamuoyu ile paylaştı.

SANDIĞA GİTMEYENLERİN ORANI YÜZDE 24

Katılımcıları yüzde 24'ü oy kullanmak istemediklerini, oy kullanmayacaklarını ya da protest seçmen olduklarını belirtirken ankette yer alan sonuçların oy kullanacağını belirtenlerin cevapları olduğu kaydedildi.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Sandığa gitmeyen seçmenlerin hesaplama dışında bırakıldığı senaryoda ise CHP'ye oy veririm diyenlerin oranı yüzde 31,4 oldu.

5 PARTİ BARAJI GEÇİYOR

AKP diyenlerin oranı yüzde 31 olurken; İYİ Parti diyenlerin oranı yüzde 7,2 ve DEM diyenlerin oranı da yüzde 7,2 oldu.

MHP diyen seçmenlerin oranı ise yüzde 7 olarak gerçekleşti.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

YRP yüzde 4,1

Zafer yüzde 2,1

A Parti yüzde 1,2

Saadet yüzde 1,1

DEVA yüzde 1

BTP yüzde 1

Diğerleri yüzde 1,2

Kararsız, cevap yok yüzde 4,5

TBMM'de seçim ittifakları nedeniyle 14 partiden milletvekili yer alırken ankete göre herhangi bir ittifak olmazsa yalnızca 5 parti Meclis'e girebiliyor.