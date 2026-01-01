2026 yılına ilişkin raporunda BIST 100 endeksinin yüzde 41’lik yükselişle 16 bin 69 puana ulaşabileceğini tahmin eden Gedik Yatırım, “Faiz indirim döngüsünün devamı orta vadede borsaya destekleyici olabilir” değerlendirmesini yaptı.

İKİNCİ YARI VURGUSU

Gedik Yatırım’ın 2026 sonuna ilişkin enflasyon tahmini yüzde 24.5, faiz öngörüsü yüzde 30, dolar kuru beklentisi ise 52.5 TL seviyesinde bulunuyor. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı da TCMB’den ‘kuvvetli’ faiz indirimleri gelmesi halinde borsada yılın ikinci yarısında ‘pozitif’ bir ortamın oluşabileceğini ve şirket değerlemelerine göre endeksin 14-15 binli seviyelere ulaşabileceğini tahmin ediyor.

HSBC Portföy ise ‘nötr’ görüş verdiği borsa için “TL mevduat faizlerinin halen yüksek seyretmesi yurt içi yatırımcı ilgisinde BIST 100 endeksinde önemli bir artış olmayabileceğine işaret ediyor. Diğer yandan faiz indirimleri bilançoları olumlu etkileyebilir” ifadesini kullandı.

Ne yerliyi ne yabancıyı ikna edebildi

2025’te TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 17.7 olurken, enflasyon ise yüzde 31 seviyesinde bulunuyor. BIST 100 endeksi, geçen yıl TL bazında yüzde 14 yükselirken, dolar bazında ise yaklaşık yüzde 7 kaybettirdi. 2025’te en büyük yükseliş yüzde 392’lik getiriyle finansal kiralama ve faktöring endeksinde görüldü. Endeksteki zayıf performans nedeniyle borsada yatırımcı sayısı 364 bin kişi azalarak 6.5 milyona indi. Yabancı oranı ise 1 yılda yüzde 36.99’dan yüzde 36.19’a geriledi.