YSK Başkanı Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev sürelerinin dolması üzerine YSK üyeliğine Yargıtay'dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırcı ve Nurullah Bodur, Danıştay'dan ise Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ile Nedret Engin seçildi.

Bu kapsamda YSK'de yeni üyeler için yemin töreni ve ardından başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Oylama sonucunda yeni başkan Serdar Mutta seçildi.



Sözcü TV programcısı ve Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, aylar önce köşesine taşıdığı konuda Mutta'nın YSK Başkanı olabileceğine dikkat çekmiş ancak 2021 yılında tamamladığı doktorası üzerinde soru işaretlerinin bulunduğunu hatırlatmıştı.



YSK Başkanı seçilen Serdar Mutta



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mevzuatına göre hukuk doktorası için eğitim dönemi boyunca üniversitenin bulunduğu ülkede en az 200 gün boyunca fiilen bulunulması gerekiyor. Resmi tatiller ve hafta sonları çıkarıldığında yaklaşık bir yıla denk gelen bu eğitimi Mutta'nın tamamlaması ise kafa karışıklığına neden olmakta.



Çünkü Serdar Mutta’nın YSK sitesine konan resmi özgeçmişine göre de Mutta, 2018 yılından beri kesintisiz olarak YSK'da görev yürütüyor. Terkoğlu, Mutta'nın hem YSK görevini hem de Kıbrıs'a giderek doktora eğitimini yerine getirmesinin olası olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:





DOKTORA DİPLOMASI KRİZ YARATTI



"YÖK diyor ki: 'Doktora ciddi iştir, hukuk doktorası için en az 200 gün o ülkeye gidip derse girmelisin'. Örgün eğitimdeki hafta sonu ve resmi tatilleri çıkarırsanız bu aşağı yukarı en az bir yıl demek.

(...)

İşte Yargıtay’dan YSK’ye, iktidar kulislerinden YÖK’e kadar konuşulan konu da bu. Serdar Mutta’nın YSK sitesine konan resmi özgeçmişinde göründüğü gibi kesintisiz bir mesleki süreci var. 2018’den beri Yargıtay’da olan Mutta, 2021’de doktorasını almış. Bunu da resmi özgeçmişine yazdırmış.



İki ihtimal var...



Ya Mutta’ya “istisna” uygulanmış ya da meslektaşlarına fark ettirmeyecek şekilde en az bir yıl Kıbrıs’ta derslerini takip etmiş.

İşte bu garip durum hem yargı hem iktidar kulislerinde fısıltıyla konuşuluyor: Ya muhalefete '1990’deki Kıbrıs’tan usulsüz yatay geçiş nedeniyle diploması iptal olduğu için aday olamaz' diyecek YSK başkanına, muhalefet de “Peki siz Kıbrıs’taki diplomanızı hangi usulle aldınız” yanıtını verirse? Bu polemik seçimin önüne geçerse? Yine bir tantana koparsa?"