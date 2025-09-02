Tayvan merkezli TSMC, 5nm ve altındaki tüm üretim teknolojilerinde yüzde 5 ila 10 arasında fiyat artışı planlıyor.

DigiTimes’ın aktardığı bilgilere göre bu kararın arkasında hem ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri hem de küresel tedarik zincirindeki artan maliyetler bulunuyor.

Şirket, baskılanan kâr marjlarını dengelemek için fiyat politikasını revize etme yoluna gitti.

APPLE VE NVİDİA İLK ETKİLENENLER OLACAK

Yeni fiyat düzenlemesinin en çok etkilediği üretim süreçleri arasında 5nm, 4nm, 3nm ve 2nm çipler öne çıkıyor.

Bu da TSMC’nin en büyük müşterileri olan Apple ve Nvidia’nın daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor.

Bununla birlikte şirket, eski nesil çiplerde ise indirim planlıyor. Bu adımın amacı, performansı daha düşük olan çiplere talebi canlı tutmak ve pazarın dengelenmesini sağlamak.

ABD YATIRIMLARI MALİYET BASKISI OLUŞTURUYOR

TSMC’nin fiyat artışı kararında önemli bir etken de ABD’deki yatırımlar. Şirket, Arizona’daki dev tesisine yönelik harcamalarını artırdı ve toplamda 300 milyar dolarlık yatırım sözü verdi. Bu yatırımlar arasında gelişmiş üretim hatları ve yeni paketleme süreçleri bulunuyor.

TSMC ayrıca, önümüzdeki yıllarda çip üretiminde 2nm teknolojisine geçiş için de yoğun hazırlık yapıyor. Bu nedenle artan yatırım maliyetleri, fiyat politikasında değişikliğe gidilmesini kaçınılmaz kılıyor.

ÇİP PAZARINDA YENİ DÖNEM

TSMC’nin attığı bu adım, teknoloji devlerinin maliyetlerini doğrudan etkileyecek. Apple ve Nvidia gibi firmalar, yeni nesil ürünlerinde bu artışın etkilerini fiyatlara yansıtabilir. Öte yandan eski nesil çiplere yapılacak indirim, daha uygun fiyatlı cihazlara olan ilgiyi artırabilir.

Bu gelişme, yarı iletken sektöründe önümüzdeki dönemde fiyat rekabetinin yeniden şekillenebileceğini gösteriyor.