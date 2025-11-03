Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,55 artarken, yıllık bazda yüzde 32,87’ye ulaştı. 12 aylık enflasyon hesaplamaları sonucunda, kasım ayı kira zammı için üst sınır yüzde 37,15 olarak belirlendi. Bu oran, kira bedellerine uygulanacak artışın en fazla ne kadar olabileceğini gösteriyor.

Mevcut kira bedeli ve zam oranı üzerinden yapılan hesaplamalar, kiracıların yeni kira tutarlarını görmesini kolaylaştırıyor.

ÖRNEK KİRA HESAPLAMA TABLOSU

KİRACILAR İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA

Ev sahipleri, kira sözleşmesinde belirtilen sınırlar ve yasal çerçeve doğrultusunda kiralara zam yapabilecek. Kiracılar ise zam oranını ve yeni kira tutarını sözleşmeleri ile karşılaştırarak haklarını kontrol edebilir.