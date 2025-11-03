Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon oranını yüzde 2,55 olarak açıkladı.



Söz konusu veriyle birlikte 2026 yılı için geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak kesinleşti.



Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyecek bu orana göre 2026 yılında zamlanacak kalemler şu şekilde:



TRAFİK CEZALARI



2025 yılında yürürlükte olan ve emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmadan motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için uygulanan en düşük trafik cezasının bedeli 993 TL'den 1.246 TL'ye yükseltilecek.

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla güncel trafik cezaları şu şekilde:









2026 yılında geçerli olacak en düşük radar cezası 2,719 TL olarak uygulanacak.

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARI



Yeni yılda pasaport harçları, defter bedeli ve ehliyet harçlarına yapılacak zam oranları da Yeniden Değerleme Oranı'na göre belirlenecek.

2026'da geçerli olacak fiyatlar şu şekilde:



Pasaport defter bedeli: 1.424 TL







2026 ZAMLI EHLİYET HARCI

IMEI KAYIT ÜCRETİ



Yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI kayıt ücreti 1 Ocak 2026 itibarıyla 45.614 TL'den 57,241 TL'ye yükselecek.



YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI



Eylül ayında yapılan zamla birlikte yurt dışına yapılacak uçuşlarda Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu 'yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1.000 TL'ye yükseltilmişti. Yeni yılda söz konusu tutar 1.255 TL'ye yükselecek.





MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ



Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerine 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yüzde 25,49 oranında zam yapılacak.



Yılda 2 eşit taksitle ödenecek MTV için şu anda 2 bin 620 TL ödeme gerçekleştiren bir otomobil sahibi, gelecek yıl 3 bin 288 TL ödeyecek.



Sahip olunan aracın motor silindir hacmi arttıkça ödenecek vergi tutarı da yükselecek.











