Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yeni çözüm sürecine ilişkin "Kendisini İmralı Adası’nda ziyaret ediyorlardı. Devlet yetkilileri de görüşüyorlardı. Vereceği bir mesaj varsa görüşmeler aracıyla bu mesajı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki komisyona iletebilir. Zaten de iletmiştir. Zaten Sayın Bahçeli’nin deyimi ile süreç başta terörist başının verdiği destek ile başlatılıp devam ettirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni İmralı’ya, terör örgütü başının ayağına götürmenin bir gereği yoktur" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Edirne'de bir otelde basın toplantısı düzenledi. Emekli ve çalışanların yaşadıkları sıkıntılara dikkat çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"Milyonlar açlık sınırının altında"

"İktidarın artık değişim vakti gelmiştir. Milyonlar açlık sınırının altında, maaşı olanlar yoksulluk sınırının altında, emeklilerimiz bir aylık 16 bin küsür lirayla evini mi geçindirecek? Kirasını mı ödeyecek? Mutfak giderleri, faturaları mı karşılıyacak? Bir çare durumda. 22 bin 104 lira olan asgari ücretle geçinmek zorunda olan kardeşlerimiz kira mı ödesin? Ulaşıma mı versin, mutfak giderlerini mi karşılasın? Çocuğunun beslenme çantasına mı koysun? Ne yapsın? Giyinsin mi, yesin mi, fatura mı ödesin? 22 bin 104 lira harca harca bitmez."

"Mesajı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki komisyona iletebilir"

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına değinen Kılıç, "Kendisini İmralı Adası’nda ziyaret ediyorlardı. Devlet yetkilileri de görüşüyorlardı. Vereceği bir mesaj varsa görüşmeler aracıyla bu mesajı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki komisyona iletebilir. Zaten de iletmiştir. Zaten Sayın Bahçeli’nin deyimi ile süreç başta terörist başının verdiği destek ile başlatılıp devam ettirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni İmralı’ya, terör örgütü başının ayağına götürmenin bir gereği yoktur" dedi.