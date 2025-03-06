Şubat ayında, 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Selendi Belediye Başkanlığı’na seçilen Murat Daban, partisinden istifa ederek AKP'ye katıldığını duyurmuştu.
Selendi İlçe Teşkilatını ziyaret eden Murat Daban’ın yanı sıra, Belediye Meclis üyeleri Mehmet Koçdemir, Mustafa Ataşman ve Kamil Kocademir de AKP'ye katıldıklarını açıkladı.
Ayrıca, Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanlığı’ndan istifa eden Emine Çimen ile 31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partisi listesinde yer alıp meclis üyesi seçilemeyen Abdullah Arıkanlı, Hüsamettin Kara, Himmet İşlek ve Enes Şahinkaya da AKP saflarına katıldı.