Her iki lider de birleşme söylentilerini açıkça yalanlamaktan kaçınırken, “birlikte çalışma iradesinin” sürdüğünü vurguladı.

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile temas halinde olduğunu belirterek, görüşmelerin amacını şu sözlerle özetledi:

“Türkiye’de siyasetin iki kutuplu bir yapıya dönüşmesi, milletimizi bu iki seçenekten birine mahkûm ediyor. Biz de milletimize umut olabilecek bir çalışmanın nasıl mümkün olabileceğini değerlendiriyoruz.”

Erbakan, bu istişarelerin süreceğini ve iki parti arasında daha sık görüşmeler yapılacağını açıkladı.

Davutoğlu: “Makam Değil, Üçüncü Yol Arayışı”

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da birleşme iddialarını net bir şekilde yalanlamazken, gündemlerinde makam paylaşımı veya cumhurbaşkanı adayı belirleme gibi konuların olmadığını ifade etti.

Davutoğlu, Türkiye siyasetinde yaşanan parçalanmaya dikkat çekerek “Üçüncü Bir Yol” arayışının önemine vurgu yaptı:

“Türkiye’nin en büyük siyasal sorunu, siyasetin iki kutba sıkışması ve bu yapının dışındaki partilerin dağılmasıdır. Biz, mevcut iki denklem dışında halkın güven duyacağı gerçek bir alternatif oluşturmak istiyoruz.”

Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi ile aralarında güçlü bir birlikte çalışma iradesi bulunduğunu ve bu zemini genişletmek istediklerini dile getirdi.

Son olarak, makam ve görev paylaşımı iddialarını reddeden Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Makamlar, kim nerede olacak, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak... Bunları hiç konuşmadık. Makam niyetiyle yola çıkanlar hedefe varamaz.”

İki liderin bu açıklamaları, olası bir birleşmeden çok, yeni bir siyasi ittifak zemininin sinyali olarak değerlendirildi.