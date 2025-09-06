Kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” davası olarak bilinen, bebek hastaların özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine usulsüz şekilde sevk edilerek ölümüne yol açıldığı ve bu yolla haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla yargılanan 57 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. 16'sı tutuklu toplam 57 sanığın yargılandığı davada, bugün yapılan duruşmada üç sanığın tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, örgüt lideri olduğu öne sürülen doktor Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu 16 tutuklu sanıktan 6’sı hazır bulundu. Duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da katıldı. Mahkeme heyeti, gün boyunca sanık avukatlarının savunmalarını dinledi.

HEMŞİRELERE TAHLİYE KARARI

Günün sonunda mahkeme heyeti, verdiği iki saatlik aranın ardından ara kararını açıkladı. Dosyada tutuklu yargılanan sanıklardan Hemşire Damla Atak, Hemşire Tuğçe Toptemel ve Hemşire Mehmet Halis Başli’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirleri kapsamında yurtdışına çıkış yasağı ve düzenli olarak karakola imza verme yükümlülüğünün getirildiği öğrenildi.

DURUŞMA ARALIK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, eksik hususların tamamlanması ve diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmayı 23 Aralık 2025 tarihine erteledi.