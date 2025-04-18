Yenidoğan bebeklerin ölümüne neden oldukları iddiasıyla gündeme gelen ve kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen davaya yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit edenlerle ilgili ikinci dalga operasyon yapıldı.

100 BİN DOLARA PAZARLIK

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre, savcıyı doğrudan hedef alan ve “Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurt dışından tetikçi getirmek” ifadeleriyle tehditlerde bulunan iş insanı Gökhan G.’nin, soruşturma dosyasında tutuklu bulunan bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Gökhan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KİŞİSEL VERİLERİ SAĞLAMIŞLAR

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer isim ise bir GSM şirketinde çalışan Zeynep K. oldu.

Zeynep K.’nin, savcıya yönelik tehditlerde bulunan Mustafa Kemal Zengin ile birlikte hareket ederek kişisel verileri sağladığı tespit edildi. Zeynep K. hakkında ev hapsi kararı verildi.