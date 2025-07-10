Bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan çetesinin yargılaması sürerken şimdi de mama çetesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) soyduğu anlaşıldı. SGK müfettişleri bir çetenin sahte tıbbi bebek maması reçeteleriyle milyonlarca liralık vurgun yapıldığını tespit etti.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Yenidoğan bebekler adına yazılan rapor ve reçetelerle binlerce kutu tıbbi bebek mamasının eczanelerden usulsüz olarak alındığı ve SGK’nın zarara uğratıldığı belirlendi. Müfettişlerin denetimine, 2018’de AKP’den Ağrı milletvekili aday adayı olan Mehmet Nedim Kolan’ın sahibi olduğu ve Yenidoğan çetesi skandalına da adı karışan Kolan Hastanesi de takıldı.,

Müfettişler dört aynı reçete ile sadece bir bebek adına toplam 111 kutu tıbbi bebek maması alındığını belirledi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda da bulunan baba S.B., buradaki ifadesinde ise “Bugün Düzce SGK İl Müdürlüğü’ne ifade vermeye gittiğimde oğlumun kimlik bilgilerinin kullanıldığını öğrendim. Sözde oğlum Özel Büyükçekmece Kolan Hastanesi’nde tedavi görmüş ve yine İstanbul aile hekimliğinde adına reçete düzenlenmiş… Benim oğlum kesinlikle o hastanede tedavi görmedi, doğmadı. Bahsedilen aile hekimliğinde muayene de olmadı…” diye konuştu.