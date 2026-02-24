Bebekleri uzun süre yoğun bakımda tutarak SGK'dan para alan ve ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi gibi devleti soyan bir çete daha ortaya çıktı.

Siirt’teki özel bir hastane, personel ve anne-baba, çocuk, amca ve dayı gibi akrabaları yoğun bakımda yatıyormuş gibi göstermiş. Konuyu Meclis'e taşıyan Turhan Çömez şunları söyledi:

“Burada 10 milyonlarca liralık bir soygun var. Eş dost yoğun bakımda yatmış gibi gösterilerek fatura edilmiş, SGK en az 10 milyon lira dolandırılmış.”

Çömez, SGK’nın 2024 yılında 70 milyar lira, 2025 yılında ise 100 milyar lira ödeme yaptığını açıkladı. “Kayıtlara göre özel hastaneler geçen yıl 100 milyon hastaya bakmış” diyen Çömez, bir hastanın birden fazla hastaneye başvurması nedeniyle bu rakamın ortaya çıktığını belirtti.

Turhan Çömez

Bu düzene ‘dur’ deni̇lmeli̇

AKSARAY’da Çömez açıklaması şöyle sonlandırdı: “SGK özel hastanelerde geçen yıl 13 bin 436 teftiş yaptı. 12 bin 764 ayrı yolsuzluk ve usulsüzlük tespit edildi. Sahte fatura var, korkunç bir yolsuzluk mekanizması var. Özel hastaneler bünyesinde kurulmuş bu düzene ‘dur’ denilmesi gerekiyor.”