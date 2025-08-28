İstanbul Bağcılar’da Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda sefer yapan bir metronun fren balatalarında yangın çıktı.
Dumanların yükselmesi üzerine metro, Üçyüzlü durağına sorunsuz şekilde yanaştı ve içerisindeki yolcular tahliye edildi. Güvenlik görevlileri, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederken, istasyon dumanla kaplandı.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Metro daha sonra Esenler’deki garaj alanına çekildi.
Olay sırasında güvenlik görevlilerinin müdahalesi, dumanın istasyona yayılması ve yolcuların istasyonda beklemesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.