Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Eleme Turu’nda Niğde Belediyespor, sahasında 68 Aksarayspor’u 3-1 mağlup etti. Maç sonrası bazı Aksarayspor taraftarlarının taşkınlık çıkararak stadyumun tuvalet ve lavabo bölümlerinde maddi hasara yol açtığı belirlendi.

Niğde Belediyespor Kulübü yaptığı açıklamada, “5 Şubat Stadyumu’nda oynanan Niğde Belediyespor - 68 Aksarayspor karşılaşmasının ardından, konuk ekip taraftarlarının stadyumumuzun çeşitli alanlarında, özellikle lavabo ve tuvaletlerde ciddi tahribata yol açtığı tespit edilmiştir. Kamu kaynaklarıyla inşa edilen bu modern tesise verilen zarar, sadece fiziksel bir yıkım değil; aynı zamanda spora ve centilmenlik ruhuna açık bir saldırıdır. Bu çirkin ve yakışıksız davranışı şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Stadyuma verilen zararın boyutunun belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.