SÖZCÜ Yazarı Yılmaz Özdil, SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey'in sorularını yanıtladığı Kırmızı Beyaz programında Suriye Ordusu'nun SDG'ye karşı kazandığı operasyonu yorumladı.

Özdil, altı ay önce Napoli'deki gizli toplantıyı hatırlattı. Plana göre Suriye bir cephe değil 1 trilyon dolarlık bir şantiye. Özdil, ABD Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ın emlakçı kökenli olmasının tesadüf olmadığını ifade etti.

SÖZCÜ TV Genel Müdürü Güney Öztürk ise Sözcü Gazetesi'nde yayınlanacak yazısında Suriye'deki yeni yatırımlarla birlikte ülkenin Akdeniz kıyılarına yapılacak yeni yatırımları da anlattı

Tarsus Limanı Birleşik Arap Emirliklerine, Lazkiye Limanı Fransızlara gitti. Birleşik Arap Emirlikleri limana 800 milyon dolar, Fransızlar ise limana 230 milyon euro yatıracak.

KAZANANLARDAN BİRİ DE ANKARA

En büyük kazananlardan biri de Ankara. Yılmaz Özdil'in 'Parayı Körfez veriyor, Batı ve Türkler yapıyor' dediği denklem işliyor. 4 milyar dolarlık Şam Havalimanı projesi Katar finansmanı ile Türk inşaat devlerine emanet edildi. Ayrıca 5 Bin MW dev elektrik santrali için de Türk-Katar ve Amerikan ortaklığı imzayı attı.

Enerjide aslan payı ABD'nin oldu. Konoko ve Chevron gibi Amerikan devlet petrol ve gaz sahalarını işletecek.

Suudi Arabistan ise Telekom'dan gayrimenkule kadar 6 milyarlık bir paketle masada