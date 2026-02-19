İktidara yakın Yeni Şafak Gazetesi yazarı İbrahim Karagül bugünkü köşe yazısında laikliği savunanları hedef aldı. Karagül, laiklik bildirisi yayınlayan 168 isme tehdit dolu cümleler kullandı.

Akademisyen, yazar, sanatçı ve gazetecilerin yer aldığı 168 ismin “Laikliği birlikte savunuyoruz” başlığı ile yayınladıkları bildiri iktidara yakın çevrelerde rahatsızlık uyandırdı.

"Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump ipine sarılarak Türkiye'yi adım adım Orta Doğu'nun gerici bataklığına sürüklemektedir. Laik eğitimi, laik hukuk düzenini ve laik kamusal hayatı adım adım ortadan kaldırmaya yönelik hamleler ivme kazanmıştır" ifadelerinin yer aldığı bildiriyi köşesine taşıyan Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül bildiride ismi bulunanları hedef aldı.

Karagül, “Zibidiler” başlıklı yazısında laiklik bildirisinde ismi yer alanları “İslam düşmanlığı” ile itham etti.

laiklik savunucularına yönelik tehdit içeren ifadeler kullanan Karagül, “Ama siz bu topraklara ait değilsiniz. Tercihinizi bu yönde yapıyorsanız umurumuzda bile olmaz. Ama kibirli kibirli, ukala ukala, hâlâ devletin ve milletin sahibi gibi hareket ederseniz fena kavga ederiz. Ve siz bu kavgayı kesinlikle kaybedersiniz" dedi.

İşte o bildiri:

Laikliği Birlikte Savunuyoruz

Türkiye gerici-şeriatçı bir kuşatma altında!

Ülkemiz ABD ve İsrail planları doğrultusunda bölgemizdeki gelişmelerle birlikte “Talibanlaştırma” baskısı altına girmiş durumda. ABD güdümlü bu gerici saldırı ülkemizin önündeki en yakıcı tehdite dönüşmüştür.

Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump ipine sarılarak Türkiye'yi adım adım Orta Doğu'nun gerici bataklığına sürüklemektedir.

Laik eğitimi, laik hukuk düzenini ve laik kamusal hayatı adım adım ortadan kaldırmaya yönelik hamleler ivme kazanmıştır.

Bu hamleler toplumdan yükselen laiklik çağrılarına karşı gerici azınlığın provokasyon ve saldırılarını göz ardı etmeye; laik cumhuriyeti savunanların Anayasayı hiçe sayarak “suçlu” gibi cezalandırılmasına kadar gelmiştir.

Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz! Karanlığa teslim olmayacağız!