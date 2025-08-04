İstanbul’da yaşayan Serap Koç, memleketi Aksaray’ın Yeşilova beldesindeki evinde annesiyle birlikte kaldığı sırada, köpeği Maya’nın kaybolduğunu ve sonrasında bulunduğunda ise anormal hareketler sergilediğini söyleyerek, veterinere kontrole gittiklerinde tecavüze uğramış olabileceğini öğrendiğini anlattı.

Rapor ile Kanıtlandı

Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Konya Selçuk Üniversitesi’ne yazı göndermesi üzerine, üniversitenin Veteriner Fakültesi tarafından konuya ilişkin inceleme gerçekleştirilerek bir rapor yayımlandı.

Raporda, Maya adlı köpekte insan spermine uyumlu hücreler ile karşılaşıldığı belirtildi.

“Maya 13 Saat Kayıptı”

Olayı anlatan Serap Koç, 12 Mayıs 2025 tarihinde sabah saatlerinde annesi ile köpeğinin dışarı çıktığını ifade ederek, “Kameradan kontrol ettiğimizde annemle beraber çıkıyor, henüz mamasını yemiyor, normalde Maya’nın rutini o, 20 dakika gezer gelir sonra mamasını yer ve evin bahçesinde genelde takılır. O gün annemle beraber çıkıyor ve bir daha hiç kimse görmüyor. Saat 10.20 civarında ilerdeki bir evin kamerasında gözüküyor ama o yolu tekrar kullanarak dönmüyor bir daha. Sonrasında da gece 23:10 sıralarında eve geri döndü yaklaşık olarak 13 saat kayıptı. Bu sürede biz Maya’yı aradık. Sonrasında sabah kontrol ettiğimde Maya evde vardı” dedi.

“Yasal Süreç İçin Başvuruda Bulunduk”

Eve döndükten sonra köpeği Maya’nın anormal davranışlar sergilediğini söyleyen Koç, “Yerinden kıpırdamıyor, yemek yemiyor, su içmiyordu. Maya’yı kontrol ettiğimizde de daha çok anal bölgesinde kanama, genital bölgesinde büyük şişlik vardı. Anal bölgesinden bir sıvı gelmişti ve büyük bir şişlik vardı. Veterinerimizi aradık, ön muayene yaptı. Hocasına da danıştı genel olarak bir insan tarafından tecavüze uğrama ihtimali çok yüksek olduğunu beyan etti. Bunun üzerine de biz yasal süreç için başvuruda bulunduk” sözlerini kullandı.

“Bunu Yapanın Çocuklara da Yapma Olasılığı Yüksek”

HAYDİ ekibi ile birlikte sürecin yürüdüğünü, Konya’ya DNA örneği gönderildiğini ifade eden Koç, “Ben sürekli ağlamaklı oluyorum, kafam karışık, uyku uyuyamıyorum. Köpek hiç uyku uyuyamıyor, geceleri sürekli onu kontrol etmekle geçiyor. Endişeliyim çünkü tekrar yapma olasılığı var diye. Bunu yapanın çocuklara da yapma olasılığı çok yüksek. O yüzden sessiz kalmayı da düşünmüyorum. Bu konuyla alakalı nereye gidecekse gitmeyi de planlıyorum. Çünkü bu insanların genel karakteristiği önce köpekle başlıyorlar sonra çocuk sonra kadına kadar gidiyor. Özellikle bu bölgede böyle bir şey yaşanması da beni çok şok etti. Çünkü Maya'nın ben gerçekten buralarda güvenli olduğunu düşünüyordum. Çok tedirginim, köpeğim zaten büyük bir travma yaşıyor. Onunla ilgilenmekte de zorlanıyorum, bu süreçte kendim bile sağlıklı düşünemiyorum. Maya çişini yapamıyor, kakasını yapamıyor ya da inleyerek yapıyor. Sürekli dilini yalıyor, geceleri sürekli bağırarak uyanıyor, titriyor. Bunlar çok ürkütücü şeyler. Gerçekten çok korkunç hissediyorum. Şikâyetçi oldum, soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Maya Konya'ya gönderildi DNA ve sperm örneği için. 14 Mayıs’ta götürüldü ve tekrar getirildi. Karakol kamera kayıtlarını inceliyor pek bir şey bulamadıklarını söylüyorlar ama ben şaşırıyorum, çünkü evlerin çoğu yeni ve çok fazla kamera var. Aslında yeni evlerde mutlaka bir yerde bir şey olacağını düşünüyorum açıkçası, o yüzden de üstünün kapatılmasına istemiyorum. Umarım bulunur tek isteğim bulunması” dedi.

CİMER’e Şikâyette Bulundu

21 Mayıs 2025 tarihinde Selçuk Üniversitesi’nden gelen raporun üzerine 16 Haziran 2025 tarihinde CİMER’e şikâyette bulunan Serap Koç, rapor aracılığıyla köpeğine bir insan tarafından tecavüz edildiğinin kesinleştiğini ifade ederek, “Sürecin işletilmeye başlanıldığını düşünüp avukatımı devreye soktum ve savcılığa adıma daha hiçbir işlem başlatmadığını öğrendim. Avukatım ayrıca üniversitenin yazdığı raporu da talep edecekti. Ama suç duyurumu 13 Mayıs 2025'te yapmış olmama rağmen, 30 Mayıs'ta üniversite raporu savcılığa iletmiş olmasına rağmen henüz hiçbir işlem yapılmamış gözükmekte. Ben savcılığa bir an evvel işlemi başlatmasını ve muayene raporunun da tarafıma iletilmesini talep ediyorum. Ayrıca bu işlemin neden işleme alınmadığını da sorgulanmasını ve tarafıma gerekli açıklamanın yapılmasını talep ediyorum” dedi.

Ardından Koç, 24 Haziran 2025 tarihinde CİMER’e bir kez daha şikâyette bulundu. Söz konusu failin bulunarak hakkında gerekli adli işlemlerin başlatılıp başlatılmayacağı ise merak ediliyor.