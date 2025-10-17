Bilim kurgu artık yalnızca filmlerde kalmayabilir. Alaska’nın donmuş topraklarının derinliklerinden alınan mikroskobik örnekler, 40 bin yıl sonra yeniden canlanmaya başladı. Bilim insanları, “The Thing” filmindeki kabusu hatırlatan bu keşfin, gezegenin geleceği için uyarı niteliğinde olduğunu söylüyor.

TÜNELDE MAMUT KEMİKLERİ HALEN GÖRÜNÜYOR

JGR Biogeosciences dergisinde yayımlanan araştırmada, başyazar Tristan Caro ve ekibi, Alaska’daki Permafrost Tüneli Araştırma Tesisi’nde 100 metre derinliğe inerek örnekler topladı. Bu tünellerin duvarlarında, son buzul çağından kalma mamut ve bizon kemikleri hâlâ görülebiliyor.

Caro, tüneldeki ilk anını şöyle anlatıyor: “İçeri girdiğinizde hemen o ağır, nemli kokuyu hissediyorsunuz. Bu koku mikropların kokusu. Bir mikrobiyolog için bu, keşif kokusudur.”

KADİM MİKROPLAR UYDUNDAN UYANDI

Araştırmacılar, 40 bin yıldır donmuş halde kalan mikroorganizmaları 12 derece sıcaklıkta canlandırarak, geleceğin ısınan Arktik koşullarını taklit etti. İlk günlerde yalnızca her 100 bin hücreden biri hareket etti. Ancak 6 ayın sonunda mikroplar hızla çoğalmaya başladı ve gözle görülebilen biyofilm tabakaları oluşturdu.

Bu, yalnızca bir laboratuvar deneyi değil. Uzmanlara göre, küresel ısınma nedeniyle Arktik bölgeler dört kat daha hızlı ısınıyor. Donmuş topraklar çözülürse, bu antik mikroplar atmosfere karbondioksit ve metan salarak iklim krizini daha da hızlandırabilir.

UZAYAN YAZLAR BÜYÜK TEHLİKE

Caro uyarıyor, “Bir sıcak günün önemi yok. Tehlike, yazların uzaması. Sıcaklık artık yalnızca yazı değil, sonbaharı ve ilkbaharı da kapsıyor. Bu, permafrostun derin katmanlarını uyandırabilir.” Alaska, Sibirya ve diğer kuzey bölgelerinde milyonlarca kilometrekarelik permafrost alanı bulunuyor. Caro ve ekibi bu alanların sadece küçük bir kısmını inceleyebildi. Ancak bulgular açık: Dünya ısındıkça, buzun altındaki geçmiş uyanıyor.