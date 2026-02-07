ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yayımlanan 2025 yılı Mineral Emtia Özetleri raporuna göre, dünyanın en büyük bakır rezervine sahip ülkeleri açıklandı. Küresel sanayinin ve yeşil enerji dönüşümünün en kritik hammaddelerinden biri olarak kabul edilen bakır rezervlerinde Türkiye, dünya genelinde 13. sırada yer aldı.

İLK SIRADAKİ 5 ÜLKE

Dünya bakır rezervlerinin büyük bir bölümü belirli coğrafyalarda yoğunlaşmış durumda. Sıralamada ilk beş ülke şu şekilde açıklandı:

- Şili: 190 milyon ton

- Peru: 100 milyon ton

- Avustralya: 100 milyon ton

- Rusya: 80 milyon ton

- Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 80 milyon ton

Bu ülkeleri 53 milyon tonla Meksika ve 47 milyon tonla Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Listenin devamında yer alan Çin 41 milyon ton, Polonya ise 34 milyon ton rezerve sahip.

MODERN SANAYİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ

Yayımlanan verilerde, bakırın yüksek elektrik ve ısı iletkenliği nedeniyle modern sanayi için vazgeçilmez olduğu vurgulandı. Özellikle elektrikli araç bataryaları, rüzgar türbinleri ve güneş panelleri gibi yenilenebilir enerji altyapılarında yoğun olarak kullanılan maden, birçok gelişmiş ülke tarafından "kritik mineraller" listesine alınmış durumda. Bir elektrikli aracın batarya ve motor aksamı için ortalama 80-100 kg bakır gerektiği, bu durumun küresel talebi ve rezervlerin önemini artırdığı belirtildi.