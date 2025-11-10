Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve Instagram'da "mal_raisedbyateen" kullanıcı adıyla yayınlar yapan 13 yaşındaki yabancı kız çocuğu, başına gelen korkunç olayı videoya kaydedip takipçileriyle paylaştı.

Köpek eğitmenliği yaptığını belirten kız çocuğunun Instagram'da 122 bin takipçisi bulunuyor.

'HEPSİ 13 YAŞINDA BİR KIZ HAYIR DEDİĞİ İÇİN Mİ?'

Köpeğiyle sahilde yürüyüş yapan yabancı kız çocuğu, yaşlı bir adam tarafından tacize uğradı.

O anları kaydeden kız çocuğu, videoya da şu notu düştü:

"Genç bir kız olmaya hoş geldin. İki kez çekip gittikten sonra 4 dakikadan fazla beni taciz ediyordu. Bana toprak attı ve gördüğünüz gibi yüzüme tükürdü. Kesinlikle iğrenç bir davranış. Ölüm tehditleri, suratıma tükürme, köpeğime bağırma ve dördüncü. 5 dakikadan fazla bir süredir, beni takip ediyor.. Hepsi 13 yaşındaki bir kızın hayır demesini kaldıramadığı için mi?"

TEPKİ YAĞDI

Çevredeki insanların olaya müdahale etmemesi dikkat çekti. Sosyal medyada ise yaşlı adamın yaptıklarına tepki yağdı. 13 yaşındaki kızı tacize eden şahsın tutuklanması için emniyete çağrıda bulunuldu.