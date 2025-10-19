Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, yangının 21 yaşındaki K.A. tarafından çıkarıldığı tespit edildi. İddiaya göre K.A., sevgilisi A.K. (64) ile birlikte hem iş yeri hem de ev olarak kullanılan daireye girmek istedi ancak içeri alınmadı. Bunun üzerine öfkeye kapılan genç kadın binayı ateşe verdi.

Yangın, dün saat 05.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi’ndeki dört katlı binanın çatı katında çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, bitişikteki binalarda yaşayan vatandaşlar da tedbir amacıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.

ÖNCE TARTIŞTI, SONRA ATEŞE VERDİ

Olay yerinde yapılan incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Polis ekipleri, yürüttükleri çalışmayla kısa sürede K.A.’yı yakaladı. Soruşturmada, ikili arasında gün içinde tartışma yaşandığı, K.A.’nın sabah erken saatlerde tekrar binaya geldiği ve A.K. kapıyı açmayınca çatı katını ateşe verdiği ortaya çıktı.

Şüpheli K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.