İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yer alan Validesuyu Camii'nden uygunsuz sesler ortalığı karıştırdı.

Olayın duyulmasının ardından çevre sakinlerinin şikayeti üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Durumdan rahatsız olan vatandaşlar, sorumluların tespit edilip cezalandırılmasını istedi.

'KOMİK HİÇBİR ŞEY YOK BU VİDEODA'

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar, "Komik hiçbir şey yok bu videoda. REZİLLİK! Siz nasıl bu hale geldiniz? Dini değerlerle dalga geçiyorsunuz!", "İnsanda ahlak olmayınca her şey yapabilir", "Toplum öyle çürümüş ki asla düzeltilemez" yorumları yaptı.