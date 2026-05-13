Zambiya’daki Kafue Rift bölgesinde yer alan sıcak su kaynaklarından gelen "görünmez fısıltılar", Dünya’nın jeolojik geleceğine dair çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Oxford Üniversitesi’nden Profesör Mike Daly liderliğindeki ekibin Frontiers in Earth Science dergisinde yayımladığı çalışma, Afrika kıtasının derinlerinde yer kabuğunun parçalandığını ve mantoyla doğrudan bir bağlantı kurulduğunu kanıtladı.

Araştırmanın temel taşı, jeotermal kaynaklardan toplanan gazların izotopik analizine dayanıyor. Bilim dünyasında "köpüren tabanca" (bubbling gun) olarak adlandırılan bu yöntemle elde edilen bulgular oldukça çarpıcı.

Örneklerdeki Helyum-3 oranı, ne atmosferik ne de kabuksal kaynaklarla açıklanamayacak kadar yüksek. Bu durum, yüzeyin 40 ila 160 kilometre altındaki erimiş manto tabakasından gelen sıvıların, kabuk tarafından kirletilmeden doğrudan yüzeye ulaştığını gösteriyor.

Bu kimyasal imza, Kafue Rift fay sınırının sadece bir çatlak değil, aktif bir plaka sınırı haline gelmeye başladığının kesin kanıtı.

Kıtanın bu "erken dönem" parçalanma süreci, beraberinde devasa bir ekonomik potansiyel getiriyor:

Olgun riftlerin aksine, bu aşamadaki sistemler daha yönetilebilir ve temiz bir iç ısı erişimi sunuyor.

Kirlenmemiş helyum ve hidrojen varlığı; tıp, havacılık ve ileri teknoloji endüstrileri için yeni bir maden sahası anlamına geliyor.

Afrika nereden bölünecek?

Bilim dünyası on yıllardır Kenya’daki Büyük Rift Vadisi’ne odaklansa da, bu yeni çalışma rotayı Zambiya’ya çeviriyor.

Profesör Daly’ye göre, Kafue’nin bir parçası olduğu Güneybatı Afrika Rift Bölgesi, parçalanma için çok daha düşük bir direnç eşiğine sahip.

"Afrika kıtası, yapısal zayıflıkların okyanus sırtlarıyla elverişli hizalanması nedeniyle, sanılanın aksine Kenya’dan önce Zambiya boyunca parçalanabilir."

Bu keşif, binlerce kilometrelik bir sistemin sadece bir noktasından alınan verilere dayanıyor. Oxford ekibi, bu manto bağlantısının yerel bir anomali mi yoksa kıta genelinde bir sürecin başlangıcı mı olduğunu anlamak için daha kapsamlı bir araştırmanın ikinci aşamasına geçti.

Zambiya’daki sıcak su kaynaklarından çıkan her kabarcık, aslında sarsılmaz bir yavaşlıkla parçalanan bir kıtanın nefes alışını temsil ediyor. Geleceğin jeolojik haritaları, bugün Zambiya'nın derinliklerinde yazılıyor.