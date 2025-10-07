Mersin Üniversitesi (MEÜ) tarafından hazırlanan “Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor” projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, dört yıl önce Yenişehir Kampüsü bahçesine gömülen iskelet, bilimsel araştırmalara kazandırılıyor.

Vali Atilla Toros, proje yürütücülüğünü MEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas’ın üstlendiği kazı alanını ziyaret etti. Çalışmalara eşlik eden Toros, fırçayla iskeletin üzerindeki toprağı temizledi. Etkinliğe MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da katıldı.

“Bilimsel ve eğitim açısından önemli”

Vali Toros, balina iskeletinin çıkarılma sürecinin Mersin için büyük bir bilimsel kazanım olduğunu vurguladı. Kentin zengin biyoçeşitliliğine dikkat çeken Toros, “Çene kemiği, kafatası, göğüs ve kuyruk omurları dahil tüm iskeletin ortaya çıkarılması hem akademik araştırmalar hem de sergilenme açısından önemli. Bu çalışma, geleceğe aktarılacak kültürel ve biyolojik miras anlamında değerli bir katkı sunacak.” dedi.

İskeletin, MEÜ bünyesindeki Deniz Canlıları Müzesi’nde sergileneceği belirtildi.

Öğrencilerden yoğun ilgi

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da öğrencilerin bilimsel merakını besleyen bu çalışmayı üniversitelerinde gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Projeyi yürüten Prof. Dr. Ayas ise kazının 4. gününde kafa, boyun omurları ve göğüs kısmının çıkarıldığını, bel ve kuyruk bölgesinin kaldığını belirterek, “İki gün içinde tüm iskeleti topraktan çıkarıp müzemizin bahçesinde sergilemeye hazır hale getirmeyi planlıyoruz.” bilgisini paylaştı.