Yeraltı dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Devrim Özkan bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü basketbolcu Shane Larkin ile aşk dedikodularına yanıt veren Devrim Özkan hafif sitem etti.

''SÜREKLİ BİR İLİŞKİ İÇİNDE DEĞİLİM''

Yeraltı dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Devrim Özkan, geçtiğimiz gün Etiler’de objektiflere yansıdı ve Shane Larkin ile aşk dedikodularına açıklık getirdi. Özkan, “Birçok sporcu arkadaşım var ama onlarla sürekli bir ilişki içinde değilim, hepsi sadece arkadaşım, sevgilim değil” diyerek iddiaları yalanladı.

Geçen hafta sosyal medya hesabından Shane Larkin’i takipten çıkarması, magazin gündeminde spekülasyonlara yol açmıştı.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI AŞK HAYATI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Özkan, daha önce futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle gündeme gelmişti. Çift, 2023 Mart’ında ilişkiye başlamış, 2024 ve 2025’te kısa süreli ayrılıp barışmalarıyla dikkat çekmişti.