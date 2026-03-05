Yakışıklı oyuncu, Yeraltı dizisinde canlandırdığı karakterle kariyerinde zirveye ulaşırken, sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesine sahip. Yaklaşık 3 milyon takipçisi, onun set öncesi ve sonrası spor çalışmalarını yakından takip ediyor. Son olarak paylaştığı boks antrenmanı görüntüleri kısa sürede gündem oldu.



DENİZ CAN AKTAŞ KARAKTERİ İÇİN SPOR YAPIYOR

Deniz Can Aktaş’ın set öncesi yaptığı yoğun antrenmanlar, karakterine fiziksel olarak hazırlanmasını sağlıyor. Görüntülerin altına gelen yorumlarda hayranlar:

“Çok yakışıklı ya...”

“Sete böyle hazırlanıyor...”

“Yeraltı'nın yıldızı”

“En güçlü o...”

ifadelerini paylaştı.





Oyuncunun boks çalışmaları, sadece fiziksel kondisyonunu artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Haydar Ali karakterinin aksiyon sahnelerinde daha gerçekçi ve etkileyici görünmesini sağlıyor. Bu disiplinli hazırlık, dizinin aksiyon sahnelerini daha inandırıcı kılıyor ve takipçilerini heyecanlandırıyor.