Sunay Kurtuluş, Yeraltı dizindeki performansıyla öne çıkıyor. Adnan Yolcu karakterini canlandıran Kurtuluş'un üniversitede Maliye bölümünden mezun olması dikkat çekiyor. Peki ama Yeraltı'nın Adnan'ı Sunay Kurtuluş kimdir?

SUNAY KURTULUŞ KİMDİR?

Sunay Kurtuluş, Genç Yaşta Oyunculukta Adını Duyurdu

1 Ocak 1998 tarihinde Balıkesir’de doğan genç oyuncu Sunay Kurtuluş, 2026 itibarıyla 28 yaşına girdi. Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü’nden mezun olan Kurtuluş, oyunculuk kariyerine eğitim aldığı alandan farklı bir yönde adım atmasına rağmen kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekmeyi başardı.

Yeraltı dizisinde Adnan Yolcu karakterini canlandıran Kurtuluş, dizinin hikâyesinde Efraim karakterinin güvenini kazanarak, dürüstlüğü ve bağlılığıyla öne çıkan bir genç olarak ekranlarda yer aldı. Mesleki etik ve prensiplerine bağlı olan oyuncunun performansı, geniş bir hayran kitlesi kazanmasını sağladı.