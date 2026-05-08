Myanmar’da askeri yönetimin kontrolündeki Global New Light of Myanmar gazetesinin haberine göre, Mogok kenti yakınlarında nisan ayının ortalarında nadir bulunan dev bir yakut keşfedildi.

Yaklaşık 11 bin karat ve 2,2 kilogram ağırlığındaki taşın, sahip olduğu renk tonu ve yüksek kalite nedeniyle 1996 yılında çıkarılan 21 bin 450 karatlık, 4,29 kilogramlık yakuttan daha değerli olabileceği belirtildi.

YÜZDE 90'I KARŞILANIYOR

Dünyadaki yakut üretiminin yaklaşık yüzde 90’ının, özellikle Mogok bölgesinden çıkarılan taşlarla Myanmar tarafından karşılandığı ifade ediliyor.