Araştırmacılar, aerobik olmayan fiziksel kondisyonun yani kas gücü, esneklik, denge ve vücut kompozisyonu gibi unsurların ölüm oranlarıyla bağlantısını değerlendirmek amacıyla oturup kalkma testini kullandı. Bu test, ilk bakışta basit görünse de uygulamada oldukça zorlayıcı.

Katılımcılardan, yere oturup ellerini, dirseklerini veya dizlerini kullanmadan yeniden ayağa kalkmaları istendi. Destek için herhangi bir uzuv kullanılması durumunda puan kaybediliyor. Ayrıca dengesizlik durumları da negatif puanlama olarak yansıyor.

1998 ile 2023 yılları arasında yürütülen bu uzun soluklu çalışmada, yaşları 46 ila 75 arasında değişen 4.282 kişi takip edildi. Katılımcıların yüzde 68’ini erkekler oluşturuyordu. Hiçbir katılımcının, fiziksel durumu bu testi yapmaya engel olacak nitelikte değildi.

Araştırma, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde, ülkenin yüksek sosyoekonomik ve eğitim düzeyine sahip bireylerin hizmet aldığı özel bir klinikte gerçekleştirildi. Bu da katılımcıların fiziksel sağlık açısından görece daha avantajlı bir grubu temsil ettiğini gösteriyor.

Ancak araştırmacılar, bireylerin geçmişteki veya mevcut fiziksel aktivite düzeylerini kontrol edemediklerini de not düştü. Bu durum, bazı yorumlar açısından dikkatle ele alınması gereken bir sınırlılık olarak görülüyor.

Araştırma kapsamında ortalama 12 yıl süresince izlenen katılımcılardan 665’i doğal nedenlerle yaşamını yitirdi. Test puanları ile ölüm oranları arasında ciddi bir korelasyon tespit edildi.

* 10 tam puan alanların ölüm oranı yalnızca %3,7 olarak ölçüldü.

* 8 puan alanların ölüm riski ise %11,1’e yükseldi.

* 0 ila 4 puan alanlar ise dramatik şekilde daha yüksek bir ölüm oranına sahipti: %42,1.

Bu veriler, aerobik olmayan fiziksel zindeliğin bireyin uzun vadeli sağlık durumu açısından önemli bir gösterge olduğunu destekliyor.

Araştırmacılar ise sonuçları şöyle özetliyor:

“Aerobik olmayan fiziksel zindelik, doğal nedenlere ve kalp-damar kaynaklı ölümlere ilişkin kayda değer bir belirleyici olabilir.”

Görünüşte basit olan bu testin, tıbbi testlerin yerini alması değil; ancak risk gruplarının tespiti ve bireylerin genel sağlık durumlarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek düşük maliyetli ve erişilebilir bir araç olabileceği vurgulanıyor.