Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediyesi Başkanı Veysel Topçu ve Evciler Belediyesi Başkanı Berrin Uğurlu’nun CHP'den istifa ederek AKP geçeceği öne sürüldü.

Afyon yerel medyası bomba bir kulis haberi ortaya attı. Yerel basında yer alan iddialara göre CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara’da temaslarda bulunarak AKP'ye katılım beyanını aracılar vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Kocatepe Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre Köksal’ın yanı sıra, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu’nun da CHP'den istifa ederek AKP’ye geçmek üzere başvuru yaptığı öne sürüldü.

Bu geçişlerin gerçekleşmesi halinde, CHP’nin Afyonkarahisar’daki belediye başkanı sayısı Başmakçı, Yeşilçiftlik ve Karaadilli olmak üzere üçe düşecek.