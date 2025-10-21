Galatasaray’ın bonservisine 75 milyon euro ödediği Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, bu kez yeşil sahalar dışında adından söz ettirdi. Kuzey Makedonya’da gerçekleşen yerel seçimlerde bir seçmen, Gostivar kentinde oy kullandığı pusulaya “Osimhen 45” yazarak tercihini sembolik olarak 26 yaşındaki yıldız futbolcudan yana kullandı.

Vardarpress’in aktardığına göre, bu mizahi seçim tercihi sosyal medyada kısa sürede yayılırken, Galatasaray taraftarları ve futbolseverler tarafından beğeni ve yorumlarla karşılandı.