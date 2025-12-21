Amsterdam'dan Brezilya'ya giden bir KLM uçağı, Atlantik Okyanusu üzerinde 43.000 fit yükseklikte, karadan 500 mil uzakta dehşeti yaşadı.

Yolcu uçağının kokpitinde yaşanan çatlak sebebiyle pilotlar oksijen maskesi takmak zorunda kaldı. Kokpit camının neden çatladığı henüz bilinmiyor.

Çatlak, yolcu kabininde duyulacak kadar gürültülüydü, ancak neyse ki hasar ön camın dış camıyla sınırlı kaldı.

Pilotlar uçağı dokuz saat boyunca Amsterdam'a geri uçurdular. Uçak Amsterdam'a acil iniş yaptı.

UZAY ENKAZI MI ÇARPTI?

Olay, uzay enkazı konusunda endişeleri artırdı. Bazıları hasarın sebebinin küçük bir göktaşı veya uzay çöpünün neden olabileceğini öne sürdü.

Ancak uzmanlar, uzay enkazının ciddi yaralanmalara neden olma olasılığının bir trilyonda bir olduğunu belirtti.

Kokpit camının kırılması, başka sebeplere bağlandı. Olası nedenler arasında elektrik arızaları, dolu çarpması veya termal stres sayıldı.

Uçakların ön camı, basınç değişikliklerine ve darbelere dayanacak şekilde çok katmanlı olarak tasarlanıyor. Camın bir katmanı kırılsa bile, diğer katmanlar bir süre daha darbelere dayanıyor.