Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer, TBMM'de MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'la görüştü.

Özer görüşme sonrası paylaşım yaptı. Özer, "Sn. Feti Yıldız ile bugün TBMM’de bir araya geldik. Güncel gelişmeler, barış süreci kapsamında hazırlanacak ortak rapor ve bu süreçle doğrudan ve dolaylı etken unsurları değerlendirdik." dedi.

Özer şu ifadeleri kullandı:

Alışılagelmiş düzlemlerin üzerine çıkarak barış sürecine ilişkin kararlı ve samimi duruş karşısında sürece gönülden katkı sunmak görevimizdir.

Bu bağlamda CHP olarak barışın toplumsallaşmasına katkı amacıyla düzenleyeceğimiz konferansa da davetimizi sunduk.

Sn. Yıldız, hukuk ve hukuk güvenliği adına önemli açıklamalarda bulunan ve bunların barış süreci ve toplumsal barışla doğrudan bağlantısını ortaya koyan önemli aktörlerden biri.

Nazik misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyorum.