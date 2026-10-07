Medikal teknolojideki yenilikler, ameliyatsız tedavi seçeneklerini güçlendirerek hastaların yaşam kalitesini artırma yolunda umut verici gelişmeler sunuyor.

Bu tür çalışmaların uluslararası bilim dünyasında kabul görmesi ise ülkemizdeki sağlık araştırmalarının geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

Halk arasında "çukur göğüs" olarak bilinen pektus ekskavatumun ameliyat dışı tedavisinde kullanılan Türk yapımı dinamik vakum cihazının sonuçları, çocuk cerrahisi alanındaki uluslararası hakemli bilimsel dergilerden "Journal of Pediatric Surgery"de yayımlandı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ekibince yürütülen araştırmada, dinamik vakum tedavisi uygulanan 38 hasta ile standart vakum tedavisi uygulanan 40 hastanın 6 aylık sonuçları karşılaştırıldı.

Çalışmanın yazarları arasında, pektus cerrahisi alanındaki uluslararası deneyimiyle öne çıkan eski Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yüksel de yer aldı. Araştırma, derginin Ekim 2026 tarihli 61. cilt 10. sayısında yayımlandı.

Araştırmanın dinamik vakum grubunda, Türkiye'de geliştirilen "Gvacuum Dynamic" vakum cihazı kullanıldı.

Dinamik vakum tedavisinde daha fazla hastada en az 1 santimetrelik düzelme görüldü

Araştırmada, 6 aylık tedavi sonunda çöküklük derinliğindeki ortalama düzelme bakımından dinamik ve standart vakum grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.

Bununla birlikte, göğüs çöküklüğünde en az 1 santimetrelik düzelme sağlanan hastaların oranı dinamik vakum grubunda yüzde 47,4, standart vakum grubunda ise yüzde 25 olarak kaydedildi.

Tedaviyi bırakan hasta oranı standart vakum grubunda yüzde 15 olurken, dinamik vakum grubunda tedaviyi bırakan hasta olmadı.

Dinamik vakum grubunda ciltle ilgili yakınmaların daha sık görüldüğü belirtilirken, iki grupta da ciddi bir komplikasyon bildirilmedi.

Araştırmanın yazarları, iki grubun başlangıçta yaş ve göğüs çöküklüğünün derinliği açısından farklılık gösterdiğine dikkati çekerek, sonuçların kısa dönemli olduğunu ve daha ileri çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Pektus cerrahisindeki uluslararası deneyimiyle çalışmaya katkı sundu

Pektus cerrahisi alanındaki çalışmalarıyla uluslararası deneyime sahip göğüs cerrahları arasında bulunan ve araştırmanın yazarlarından olan Prof. Dr. Mustafa Yüksel, Marmara Üniversitesi'nde ekibiyle birlikte Nuss ameliyatını uygulamaya başlayan isimler arasında bulunuyordu.

Göğüs duvarı cerrahları arasındaki uluslararası yapılanma CWIG'in (Chest Wall International Group/Uluslararası Göğüs Duvarı Grubu) kuruluş sürecinde görev alan Yüksel, 2010-2013 yıllarında topluluğun başkanlığını yürütmüştü.

"Tedavide hekim değerlendirmesi önem taşıyor**

Çukur göğüs tedavisinde kullanılan vakum sistemleri, göğüs ön duvarına negatif basınç uygulayarak çöküklüğün düzeltilmesini amaçlıyor. Dinamik sistemlerde uygulanan basınç ölçülerek belirlenen düzeyde tutulabiliyor.

Göğüs duvarı şekil bozukluklarından pektus karinatum, halk arasında "çıkık göğüs" olarak biliniyor. Bu durumun ameliyat dışı tedavisinde ise göğüs duvarına dışarıdan basınç uygulayan ortezler kullanılabiliyor.

Türkiye'de geliştirilen Gpad pektus karinatum ortezi de bu amaçla kullanılan cihazlar arasında bulunuyor. Ancak yayımlanan araştırmada Gpad ortezinin klinik sonuçları değerlendirilmedi.

Her iki tedavi yönteminin uygulanıp uygulanmayacağı, hastanın durumunun hekim tarafından değerlendirilmesinin ardından belirleniyor. Cerrahi ve ameliyat dışı tedaviler, uygun hastalarda farklı seçenekler olarak değerlendiriliyor.

Araştırmada kullanılan Gvacuum Dynamic cihazı ile Gpad ortezi, Pectuslab tarafından geliştirildi. Şirketin verdiği bilgiye göre ürünler İspanya, Romanya, Polonya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu ülkelerde kullanılıyor.