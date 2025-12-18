MEB'in ÇEDES uygulaması dikkat çekmeye devam ediyor. Adıyaman'da Meydan Camiisi'ne götürüldü. Camii'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemi anlatıldı.

ÖĞRENCİLER CAMİYE SİLAHLAR OKULA

Adıyaman'da TOGG Kız Anadolu Lisesi ve Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu Lisesinde ise Yerli Üretim Güçlü Gelecek sloganıyla Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi. Yıllardır yöresel ürün ve yiyeceklerin sergilendiği etkinlik bu defa okul bahçesinde yapıldı ancak ne yemek vardı ne de yöresel ürün.

Okul bahçesine zırhlı araçlar getirildi, uzun namlulu silahlar getirildi. Aynı uygulama Siirt'te bir okulda da meydana geldi. Programa katılan Siirt Valisi yerli savunma sanayinin önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı.