Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından 2019 yılından beri ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışma konusu olmaya devam ediyor.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün yaptığı açıklamada söz konusu yaptırımlar nedeniyle Türkiye'nin ilk yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN projesinde de sıkıntılar oluştuğunu açıkladı.

'KAAN'IN MOTORLARININ LİSANSLARI DURDURULDU'



ABD tarafından uygulanan CAATSA yaptırımlarının müttefiklik ruhu ile bağdaşmadığına dikkat çeken Fidan, KAAN savaş uçaklarında kullanılacak motorlara ilişkin lisansların durdurulduğunu ve üretime devam edilmesi için ABD Kongresi'nden onay beklenildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"2019 yılında yaşananlardan sonra ortaya çıkan CAATSA meselesi bizim için büyük bir sıkıntı. İki NATO müttefiki ülke arasında, birbirlerinden alım yapmayı engelleyen yasal kısıtlamanın olması sistematik olarak da büyük bir problem.

Şu anda almayı beklediğimiz F-35 ve KAAN'ın motorları var. ABD Kongresi'nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin. Bizim ABD ile olan ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez uluslararası sistemde daha farklı arayışların içerisine itecek.



Kendi yeteneklerimizi elbette geliştiriyoruz ancak hiçbir ülke, sadece kendi geliştirdikleri ile kendisi için yeterli hale gelemez."







'ERDOĞAN'IN BİZİM İÇİN BİR ŞEY YAPMASI LAZIM'



ABD Başkanı Donald Trump, 25 Eylül'de Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yönelik uygulanan CAATSA yaptırımlarının kolaylıkla kaldırılabileceğini, ancak öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileri için bir şey yapması gerektiğini açıklamıştı.



KAAN İÇİN YERLİ MOTOR HAZIRLANACAK



5. nesil yerli savaş uçağı projesi KAAN'ın ilk uçuşlarını ABD'den tedarik edilecek ve KAAN için dizayn edilmiş olan F-16 motorları ile gerçekleştirmesi, ilerleyen yıllarda ise Türkiye'de üretilen yerli motorlara geçiş yapılması planlanıyor.