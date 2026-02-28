Sanayiciler yüksek faiz altında ezilirken AKP, yabancıyı ihya etmeye devam ediyor. Demiryolu projeleri için iflasın eşiğinde olan İngiltere merkezli British Steel’den son 2.5 yılda 8 milyar TL değerinde ray alınırken, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinin finansman anlaşması İngiltere İhracat Finansmanı Kurumu ile yapıldı. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, demiryolu yatırımlarındaki tedarik ve finansman modelinin, Türkiye’yi borçlandırıp, İngiliz çelik sektörünü ayağa kaldırdığını söyledi.

3 ANLAŞMA YAPILDI

AKP’nin ‘yerli ve milli’ söylemi, seçim propagandası olmaktan öteye gidemiyor. Bugüne kadar 1 milyon 705 bin ton ray üreten ve yıllık 450 bin ton ray üretim kapasitesi bulunan Kardemir gibi bir dev dururken, iflasın eşiğinde olan İngiltere merkezli British Steel firmasından son 2.5 yılda 135 milyon sterlinlik (8 milyar TL) ray alındı.

YHT projelerinde İngiltere’den finasman desteği sağlanırken, İngiltere de ray alımının kendi şirketlerinden yapılmasının şart koşuyor. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep YHT projesi için finansman anlaşması İngiltere İhracat Finansmanı Kurumu (UK Export Finance-UKEF) ile yapıldı. Projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına yürüten Rönesans Holding’e kredi sağlandı.

30 milyon sterlinlik ray alımı da bu projede imzalandı. 2024 Kasım ayında ise 35 milyon sterlinlik yeni ray tedarik edildi. Üçüncü ve güncel anlaşma da 4 yıldır bitirilemeyen Ankara-İzmir YHT hattı için yapıldı. İngiltere’den finansman desteği sağlanıp 36 bin ton ray British Steel’den 70

milyon sterline temin edilecek.

‘İngiliz fabrikaları 24 saat çalışıyor’

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada demiryolu yatırımlarındaki tedarik ve finansman modelinin, Türkiye’yi borçlandırıp, İngiliz çelik sektörünü ayağa kaldırdığını söyledi. Akay, British Steel’in kısa süre önce iflas riskiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatarak “Türkiye’den alınan bu siparişler sayesinde şirket yeniden ayağa kalktı. Batmak üzere olan şirket, 10 yılı aşkın bir süredir ilk kez 3 vardiya ve 24 saat kesintisiz üretime geçti. İngiltere’de fabrikalar çalışıyor, istihdam artıyor” diye konuştu.