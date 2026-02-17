Aylardır beklenen kabine değişikliği geçtiğimiz hafta gerçekleşmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı koltuklarında görev değişimine gidilmişti.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevini İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e devrederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise görevi Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye teslim etti.

Yerlikaya'nın görevden alınmasının ardından makam odasında dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.



SOYLU DÖNEMİNE AİT KOLTUKLAR GERİ DÖNDÜ



AKP içerisinde sık sık tartışma yaşadıkları ve birbirlerinden hoşlanmadıkları bilinen Süleyman Soylu ve Ali Yerlikaya arasındaki rekabet, makam odasındaki mobilyalara da yansıdı.

Yerlikaya'nın görevden alınmasıyla birlikte Çiftçi, odadaki bej koltukları kaldırarak Soylu döneminde konukların ağırlandığı kahverengi koltukları geri getirdi.

YERLİKAYA'NIN GÖREVDEN ALINMASIYLA DALGA GEÇMİŞTİ



Kabine değişikliği sonrası yapılan AKP Grup Toplantısı öncesinde, Süleyman Soylu ile AKP milletvekili Osman Gökçek arasında yeni kabineye ilişkin esprili bir diyalog yaşanmış ve ikili, “Gereği yapıldı. Gereği yapıldı” sözleriyle şakalaşmıştı.



Söz konusu 'gereği yapıldı' kavramı, Haziran 2023'te İçişleri Bakanlığı görevine başlayan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı operasyon, gözaltı ve tutuklama paylaşımları ile özdeşleşmişti.