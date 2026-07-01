Dünyanın en az ziyaret edilen ve en izole ülkelerinden biri olan Tuvalu, hem sıra dışı yaşam tarzı hem de karşı karşıya kaldığı küresel iklim tehdidiyle dikkat çekiyor.

Toplam yüzölçümü büyük bir uluslararası havalimanından bile daha küçük olan ve sadece 11 bin kişinin yaşadığı bu küçük ada ülkesi, bilim insanlarına göre yükselen deniz seviyeleri nedeniyle yakın gelecekte okyanus sularına gömülerek yeryüzünden silinecek ilk devlet olabilir.

Havalimanı pisti akşamları sosyalleşme alanı oluyor

Tuvalu’da hayat, modern dünyanın alışkanlıklarından tamamen uzak bir tempoda ilerliyor. Ülkede hiçbir bankamatik (ATM) bulunmazken, havalimanında biniş kartları hâlâ el yazısıyla dolduruluyor. Ülkenin dış dünyayla tek bağlantısı olan havalimanı pistine ise her üç günde bir sadece tek bir uçak iniş yapıyor.

Uçağın olmadığı günlerde bu devasa pist; adadaki gençlerin futbol oynadığı, çocukların bisiklete bindiği ve halkın akşam yürüyüşlerine çıktığı en büyük sosyal yaşam ve toplu buluşma alanına dönüşüyor.

Küresel ısınmanın ilk kurbanı

Büyük Okyanus'un ortasındaki bu derin toplumsal dayanışma ve huzur ortamı, ne yazık ki ciddi bir yok olma tehlikesi altında. İklim krizi nedeniyle hızla yükselen deniz seviyeleri, ortalama yüksekliği deniz seviyesinden sadece birkaç metre olan bu ada devletini her geçen gün daha fazla yutuyor. Bilim insanları ve çevre örgütleri, karbon salınımı bu şekilde devam ederse Tuvalu'nun önümüzdeki birkaç on yıl içinde tamamen sular altında kalacağı konusunda küresel kamuoyunu uyarıyor. Cennetten bir köşe gibi duran bu ada ülkesi, modern sanayinin faturasını haritadan silinerek ödemek üzere.