15 Temmuz 2016’daki FETÖ’cü hainlerin darbe girişiminin ardından askeri birliklerin şehir dışına taşınması kararı alınmıştı.

Bu kapsamda Konya’daki 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün bulunduğu (Havzan Ağır Bakım) askeri alan 2018 yılında protokolle AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, arazinin 650 bin metrekarelik bölümünün şehir ve bölge parkı olacağını ve şehrin yeşil dokusuna büyük katkı sağlayacağını ifade etmişti.

Altay, bir yıl sonra da arazinin millet bahçesi yapılacağını duyurdu. Ancak yeşil alan için herhangi bir adım atılmazken, arazinin ranta kurban edildiği ortaya çıktı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2019 yılında araziye millet bahçesi yapılacağı sözünü vermişti.

MAHALLE KURULACAK

İhaleyle satışa çıkarılan araziyi 3 milyar 502 milyon liraya Alya Meram Konut Yapı Kooperatifi aldı. Konya’daki 47. Mühimmat Bölük Komutanlığı (Sille Cephanelik) arsası da yine ranta açılacak. 1 milyon 878 bin metre karelik araziye 2 ve 4 katlı binalardan oluşan bir mahalle inşa edilecek.