Annals of Internal Medicine dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, günde iki veya daha fazla fincan çay tüketmenin, çay içmeyenlere kıyasla ölüm riskini yüzde 9 ila 13 oranında azaltabileceğini ortaya koydu. Çayın, özellikle antioksidanlar gibi sağlığa faydalı bileşikler açısından zengin olması, genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini gösteriyor.

Çin ve Japonya'da yapılan önceki çalışmalar, yeşil çay tüketiminin sağlık üzerinde iyileştirici etkiler sağladığını ve ölüm riskini azalttığını ortaya koymuştu fakat çoğunlukla siyah çay tüketen popülasyonlar üzerinde yapılan araştırmalar daha net sonuçlar vermemişti. Yeni çalışma, İngiltere'deki büyük bir biyomedikal veritabanı olan UK Biobank'tan alınan verilerle gerçekleştirildi. Araştırma, yaklaşık 500 bin katılımcının günlük çay alışkanlıklarını inceledi ve günde en az iki fincan çay içenlerin, çay içmeyenlere göre ölüm riskinin belirgin şekilde daha düşük olduğunu buldu.

Araştırma özellikle felç, kalp hastalıkları ve genel kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle ölüm riskinin, düzenli çay içenlerde belirgin şekilde azaldığını gösterdi. Aynı zamanda çay içme alışkanlıkları, katılımcıların çaylarına süt veya şeker eklemeleri ya da daha yavaş kafein metabolizmasına sahip olmaları gibi faktörlere bağlı olarak da değişkenlik göstermedi. Günde iki fincandan daha fazla içilen çayın, ölüm riskini daha fazla azaltmadığı da vurgulandı.

ÇAY İÇMENİN KALP SAĞLIĞINA FAYDALARI

Siyah çay, güçlü aroması ve karakteristik koyu renginin yanı sıra sağlığa birçok potansiyel fayda da sunuyor. Siyah çayın, kalp sağlığını destekleyen antioksidanlar ve bileşikler açısından zengin olduğu biliniyor. Özellikle theaflavinler ve flavonoidler gibi bileşenler kan kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabilir. Yapılan araştırmalar, bu bileşiklerin kalp hastalıkları ve felç riskini azaltabileceğini öne sürüyor.

Tüm bunların yanı sıra siyah çay, kan basıncını düzenleyerek ve sindirimi destekleyerek, genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Aynı zamanda polifenoller gibi bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve bazı kanser türlerinin gelişme riskini azaltabilir.

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI

Çalışmalara göre, yeşil çay, siyah çaydan daha fazla antioksidan içeriyor. Özellikle, yeşil çayda bulunan epigallokateşin gallat (EGCG) adlı bileşik, kanser karşıtı özellikleriyle tanınıyor. Ayrıca, yeşil çay, beyindeki L-theanine düzeylerini artırarak, odaklanmayı ve rahatlamayı destekleyebilir. Bununla birlikte, her iki çay türü de kafein içeriyor ancak aşırı tüketimi kaygıya, susuzluğa ve baş dönmesine yol açabileceğinden dikkatli olunması gerekiyor.