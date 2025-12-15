Alman gazetesi Frankfurther Allgemeine gazetesinin haberine göre Almanya her ne kadar sözde Türkiye ile vize serbestisi için görüşmelere girse de, ne Almanya'nın ne de Ankara'nın böyle bir önceliği yok.

Bunun sebebi, Türkler hakkında verilmiş genel-geçer bir karar değil. Zira Almanya, Türk işinsanları ve nitelikli işçileri Almanya'da istiyor.

500 bin dolardan fazla ihracat yapanlar, profesörler, şirket temsilcileri, memurlar ve hukukçular kolaylıkla Avrupa'ya giriş çıkış yapabiliyor. Bu kişilerin ülkeye girişi, Yeşil Pasaport alımları sayesinde aslında son derece kolay.

Avrupa, Türkiye'den istediği kişileri alıyor, istemedikleri ise aylarca vize sıralarında bekleyip yine de red ile karşılaşıyor.

VİZE KRİZİ, NORMAL VATANDAŞ İÇİN

Gazetenin iddiasına göre Avrupa ve Türkiye arasındaki vize krizi, aslında sadece normal vatandaş için var.

AB ülkleri kaç adet yeşil pasaportun dolaşımda olduğunu bilmiyor. Habere göre üye ülkelerin Türkiye’ye bu konuda uzun süredir yönelttiği sorular yanıtsız kalıyor.

Diplomat çevrelerinde durumun son derece belirsiz olduğu ifade ediliyor. Avrupa Birliği Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilčinskas ise "Birliğin yeşil pasaportların sayısı ve hangi koşullarda verildiği konusunda Türk makamlarının şeffaflığına özel önem atfettiğini" söylüyor.

Aynı yaklaşım yetkili meslek gruplarının genişletilmesine dair planlar için de geçerli. Çünkü giderek daha fazla meslek grubu bu ayrıcalığa erişmek istiyor.

Mühendisler ve mimarlar, gazeteciler, Özel okul öğretmenleri, Kamyon şoförleri ve Muhtarlar yeşil pasaport için bastırıyor. Teklifler, Meclis’te bekliyor. Sadece 2024 yılında 16 yeni başvuru yapıldı. Ancak o tarihten bu yana süreç sessizliğe büründü.

HERŞEY ANKARA'NIN İSTEDİĞİ GİBİ

Habere göre Ankara, "seçilmiş elitler üzerindeki vizesiz seyahat kontrolünü riske atmamak için" frene bastı.

Nitekim kısa süre önce Ekrem İmamoğlu’nun eşinin pasaportu da bu şekilde iptal edildi. Ankara, kimin Avrupa'ya çıkabileceğini kendi eliyle seçiyor.

Teorik olarak bu pasaportları kabul eden her ülke onayını geri çekebilir. Kıbrıs hariç tüm Avrupa Birliği ülkeleri bu kapsama giriyor. Ancak şimdiye kadar böyle bir adım atılmadı.

Bunun sebebi ise, Avrupa'nın yeşil pasaport sahiplerinden dolayı büyük bir sorun yaşamaması. Yeşil pasaport sahiplerini ülkelere almak ve normal pasaport sahiplerini geri çevirmek, konsoloslukların yükünü hafifletiyor.

Bunun yanında Türkiye de bu Avrupa'ya yakın kalırken, Avrupa standartlarına uymak durumunda kalmıyor. Yeşil pasaportlar, Türkiye'yi "bir ayağı Avrupa'da, bir ayağı dışarıda" bir konuma sokuyor.