Avrupa Birliği (AB), Türkiye’de 2 milyonu aşkın kişiye yeşil pasaport verilmesi dolayısıyla Yeşil Pasaport sahiplerine de vize zorunluluğu getirmeyi planlıyor.

AB’den henüz bir açıklama gelmezken yeşil pasaport sahiplerinin Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi’nden muaf olduğu ve vize gerekliliğinin değişmediği aktarıldı.

En son Meclis'e sunulan düzenleme ile meslekte 15 yılını doldurmuş mühendis ve mimarlara yeşil pasaport hakkının tanımlanması istenmişti. 2026’da yeşil pasaportlu sayısının 7 milyonu geçtiği iddia ediliyor.