Söke temsilcisi Bağarasıspor, deplasmanda Güzelçamlıspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede tansiyon zaman zaman yükselirken, karşılaşma üç kırmızı kartın çıktığı maçta Bağarasıspor’un 3-2’lik galibiyetiyle tamamlandı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından sahada başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedeye bazı taraftarların da sahaya girerek karıştığı görüldü.
Futbolcular ve taraftarlar arasında yaşanan gerginlik, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.
O anlar tribündeki izleyiciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.